Ad Orsara di Puglia torna a notte dei ‘Fucacoste e cocce priatorje’ (Di martedì 22 ottobre 2024) Ad Orsara di Puglia torna il tradizionale appuntamento con i ‘Fucacoste e cocce priatorje’ il primo di novembre. I falò sono quelli che la sera del 1° novembre, con le loro faville, tracciano la via tra la terra e il cielo, tra il mondo dei vivi e quello dei morti; le teste del purgatorio, invece Foggiatoday.it - Ad Orsara di Puglia torna a notte dei ‘Fucacoste e cocce priatorje’ Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Addiil tradizionale appuntamento con iil primo di novembre. I falò sono quelli che la sera del 1° novembre, con le loro faville, tracciano la via tra la terra e il cielo, tra il mondo dei vivi e quello dei morti; le teste del purgatorio, invece

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Orsara di Puglia - record di centenari grazie…ai legumi! - Numeri impressionanti per un Paese di appena 2. 500 anime, simbolo della longevità. A Orsara di Puglia, in provincia di Foggia, il celebre ritornello di Ron diventa realtà per cinque residenti, mentre una folta schiera di ultra novantenni spera di tagliare lo stesso traguardo. “Vorrei incontrarti tra cent’anni”. (Sbircialanotizia.it)

A Orsara di Puglia la mensa scolastica 100% sostenibile e completamente rinnovata - La nuova mensa per l’istituto scolastico di Orsara di Puglia è entrata pienamente in funzione. La struttura è stata interamente rinnovata e adeguata alla più recente normativa antincendio. Gli interventi, infatti, hanno riguardato anche l’adeguamento dell’impianto elettrico e quello degli... (Foggiatoday.it)

Orsara di Puglia si prepara a falò e teste del purgatorio Artisti per raccontare i fucacoste - La notte del 1° novembre orsarese è quella in cui si celebra l’antichissima ricorrenza dei Fucacoste e cocce priatorje (Falò e teste del purgatorio) dedicata al culto dei morti. Le domande e i portfolio come poc’anzi descritti vanno inviati alla email fuoco. Si tratta della terza edizione della residenza artistica organizzata in occasione della grande notte dei fuochi e delle zucche antropomorfe ... (Noinotizie.it)