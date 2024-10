Voto in Moldavia. Aderire alla Ue?. Il no in vantaggio (Di lunedì 21 ottobre 2024) La presidente della Moldavia, Maia Sandu, per brindare alla sua rielezione dovrà aspettare il 3 novembre, data del secondo turno. Ma ha incassato almeno un primo risultato. Il referendum per inserire nella Costituzione l’obietttivo di entrare nell’Unione Europea, che si votava insieme con le presidenziali, ha ampiamente superato la soglia di un terzo di votanti, con l’affluenza che ha raggiunto il 51,4%. Un successo, nonostante le denunce per presunte irregolarità e il sospetto di influenze russe, se si pensa che i pronostici della vigilia erano di tutt’altro segno. In serata, con il 59,4% dei seggi scrutinati, il no era avanti con circa il 55,5% di preferenze. Ma come nel 2020, il Voto dei moldavi all’estero potrebbe rivelarsi determinante. Quotidiano.net - Voto in Moldavia. Aderire alla Ue?. Il no in vantaggio Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) La presidente della, Maia Sandu, per brindaresua rielezione dovrà aspettare il 3 novembre, data del secondo turno. Ma ha incassato almeno un primo risultato. Il referendum per inserire nella Costituzione l’obietttivo di entrare nell’Unione Europea, che si votava insieme con le presidenziali, ha ampiamente superato la soglia di un terzo di votanti, con l’affluenza che ha raggiunto il 51,4%. Un successo, nonostante le denunce per presunte irregolarità e il sospetto di influenze russe, se si pensa che i pronostici della vigilia erano di tutt’altro segno. In serata, con il 59,4% dei seggi scrutinati, il no era avanti con circa il 55,5% di preferenze. Ma come nel 2020, ildei moldavi all’estero potrebbe rivelarsi determinante.

