Vittoria convincente della Ditar Smile Benevento sul campo dell’Olympia Maddaloni (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiUna Vittoria importante ieri sera per i ragazzi allenati da coach Iarriccio sul campo dell’ Olympia Maddaloni con il punteggio finale di 43-63. Partita condotta dal primo minuto di gioco in cui il team gialloblù ha messo subito la freccia senza mai togliere il piede dall’acceleratore, chiudendo il primo quarto in vantaggio di ben 13 lunghezze con il punteggio di 23-10. Il secondo quarto si è aperto con un parziale di 4-0 a favore della squadra locale , ma l’esperienza e l’ottima gestione dei possessi in attacco e, sopratutto, una difesa molto attenta hanno fatto sì che la squadra andasse al riposo sul 19-35. Terzo quarto aperto con un allungo significativo della Ditar Benevento che è arrivata a toccare anche un vantaggio di 24 punti. Anteprima24.it - Vittoria convincente della Ditar Smile Benevento sul campo dell’Olympia Maddaloni Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiUnaimportante ieri sera per i ragazzi allenati da coach Iarriccio suldell’ Olympiacon il punteggio finale di 43-63. Partita condotta dal primo minuto di gioco in cui il team gialloblù ha messo subito la freccia senza mai togliere il piede dall’acceleratore, chiudendo il primo quarto in vantaggio di ben 13 lunghezze con il punteggio di 23-10. Il secondo quarto si è aperto con un parziale di 4-0 a favoresquadra locale , ma l’esperienza e l’ottima gestione dei possessi in attacco e, sopratutto, una difesa molto attenta hanno fatto sì che la squadra andasse al riposo sul 19-35. Terzo quarto aperto con un allungo significativoche è arrivata a toccare anche un vantaggio di 24 punti.

