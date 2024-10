Bergamonews.it - Un altro bergamasco in Serie A: Marcandalli, da Brembate all’esordio con il Genoa

(Di lunedì 21 ottobre 2024) A fare festa per primo è stato il comune di. D’nde per un paese di provincia non è certo una cosa normale vedere un proprio cittadino arrivare finoinA: a farcela è stato Alessandro, difensore, classe 2002, di proprietà del, che sabato (19 ottobre) ha messo piede per la prima volta in campo contro il Bologna nella massima. Togliendosi una soddisfazione non da poco. Un discreto regalo di compleanno si potrebbe dire, visto che il classe 2002 spegnerà 22 candeline tra pochi giorni, venerdì 25 ottobre. Un sogno diventato realtà, giocando da titolare i suoi primi 45 minuti. Il giorno prima, tra l’, era stato annunciato il suo rinnovo di contratto fino al 2029 con la squadra di cui fa parte dal gennaio 2021, quando entrò a far parte della Primavera rossoblù lasciando la Giana Erminio.