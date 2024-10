Uccisione di un ex vicesindaco a Garzeno: indagini portano a un minorenne (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’omicidio di Candido Montini, ex vicesindaco di Garzeno e negoziante di alimentari, continua a far discutere la comunità di Catasco, frazione sui monti dell’Alto Lago di Como. La tragica vicenda, avvenuta il 24 settembre, ha scosso profondamente la piccola comunità locale, portando all’arresto di un minorenne di 17 anni, considerato il principale indiziato. Le indagini condotte dai carabinieri di Como rivelano dettagli inquietanti e un possibile movente economico. Il ritrovamento del corpo e la causa della morte Il delitto è avvenuto nel pomeriggio del 24 settembre, quando Montini è stato sorpreso nella sua abitazione, probabilmente mentre si preparava a riaprire il suo negozio, un’attività che serviva la comunità con consegne a domicilio. Gaeta.it - Uccisione di un ex vicesindaco a Garzeno: indagini portano a un minorenne Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’omicidio di Candido Montini, exdie negoziante di alimentari, continua a far discutere la comunità di Catasco, frazione sui monti dell’Alto Lago di Como. La tragica vicenda, avvenuta il 24 settembre, ha scosso profondamente la piccola comunità locale, portando all’arresto di undi 17 anni, considerato il principale indiziato. Lecondotte dai carabinieri di Como rivelano dettagli inquietanti e un possibile movente economico. Il ritrovamento del corpo e la causa della morte Il delitto è avvenuto nel pomeriggio del 24 settembre, quando Montini è stato sorpreso nella sua abitazione, probabilmente mentre si preparava a riaprire il suo negozio, un’attività che serviva la comunità con consegne a domicilio.

