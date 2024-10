Iltempo.it - Stangata per i Verdi: niente dibattito in Ue sulla sentenza sui migranti in Albania

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Il gruppo deie dei liberali al Parlamento europeo ha chiesto unin plenaria a Strasburgocon cui non è stato convalidato il trattenimento dei dodiciportati nel centro in. La richiesta deiè stata bocciata con 319 contrari, 164 favorevoli e un astenuto; quella dei liberali con 288 contrari, 158 favorevoli e 34 astenuti. Un duro colpo per la sinistra. «Venerdì scorso in un tribunale italiano è stata invalidata la detenzione di 16 richiedenti asilo inviati indal governo italiano. L'Italia è una democrazia con una magistratura e tribunali indipendenti che possono decidere liberamente sui casi esistenti, anche per fermare le azioni illegali del governo.