Sonia Bruganelli eliminata e poi salvata, Sara Di Vaira costretta? Rossella Erra svela tutto

Continua a far chiacchierare Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle 2024. L'ex moglie di Paolo Bonolis era praticamente fuori dalla gara, dopo aver perso allo spareggio contro Alan Friedman, ma è stata salvata in extremis da Sara Di Vaira. Un gesto che ha lasciato tutti i telespettatori senza parole. Anche perché in pochi ricordavano dell'esistenza della wild card. Prontamente è stato montato un caso sui social: a detta di alcuni la ballerina sarebbe stata costretta da Milly Carlucci a lasciare in gara la Bruganelli che, com'era prevedibile, sta alimentando quest'edizione con polemiche e scontri. A svelare tutto ci ha ora pensato Rossella Erra, tribuno del popolo.

"Dietro le quinte? Vi dico cosa fa". Sonia Bruganelli - parla il volto di Ballando con le stelle

Sonia Bruganelli salva a Ballando con le stelle, parla Laura Freddi "Com'è Sonia Bruganelli dietro le quinte di Ballando": parla la ballerina La ballerina e da anni volto di Ballando è intervenuta per spezzare una lancia a favore della ex signora Bonolis. Ma ha anche rivelato come si comporta dietro le quinte, argomento sempre caro al pubblico, curiosissimo di sapere cosa succede quando non ...

Selvaggia Lucarelli commenta la notizia su Sonia Bruganelli che voleva il suo posto a Ballando con le Stelle

Una notizia che è stata confermata dalla stessa Sonia via Corriere della Sera. Questa piccola storia mi offre l'occasione di spiegare un paio di cose sul ruolo di giudice a Ballando e di come vivo in generale la tv. Selvaggia Lucarelli commenta la notizia su Sonia Bruganelli che voleva il suo posto a Ballando con le Stelle Qual è l'opinione di Selvaggia ...

"Perché non è stata eliminata". Sonia Bruganelli salva a Ballando con le stelle - parla Laura Freddi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle) Ma a Rossella Erra non è andato giù questo giudizio, le ha dato dell'impietosa: "Come se tu dicessi che Sara va contro il pubblico". Lunedì, nella nuova puntata de La volta buona di Caterina Balivo si è ovviamente parlato di Ballando con le stelle e di Sonia ...