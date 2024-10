Sneijder ricorda cosa ha fatto Busquets contro l’Inter e sbotta: “Fastidioso e piagnucolone” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Durante una trasmissione in Olanda, l'ex centrocampista dell'Inter ha attaccato duramente il centrocampista spagnolo: "Litigavo letteralmente con lui in ogni partita". E ha spiegato perché. Fanpage.it - Sneijder ricorda cosa ha fatto Busquets contro l’Inter e sbotta: “Fastidioso e piagnucolone” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Durante una trasmissione in Olanda, l'ex centrocampista dell'Inter ha attaccato duramente il centrocampista spagnolo: "Litigavo letteralmente con lui in ogni partita". E ha spiegato perché.

