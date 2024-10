Sicurezza G7: chiusura anticipata per la scuola di via Milano e riserva dannunziana interdetta per tre giorni (Di lunedì 21 ottobre 2024) chiusura anticipata il 22 e il 23 ottobre per l'istituto scolastico Ignazio Silone (comprensivo 4) di via Milano e chiusura di tre giorni per la riserva dannunziana che sarà inaccessibile dal 22 al 24 ottobre.Le due ordinanze sindacali, una della scuola l'altra della pineta, sono state Ilpescara.it - Sicurezza G7: chiusura anticipata per la scuola di via Milano e riserva dannunziana interdetta per tre giorni Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)il 22 e il 23 ottobre per l'istituto scolastico Ignazio Silone (comprensivo 4) di viadi treper lache sarà inaccessibile dal 22 al 24 ottobre.Le due ordinanze sindacali, una dellal'altra della pineta, sono state

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Metro Linea 1 - chiusura anticipata per quattro giorni di fila : gli orari - La Linea 1 della metropolitana di Napoli anticipa la chiusura al pubblico per quattro giorni di fila. Anm, infatti, informa che per consentire attività di verifiche in linea e prove materiale, nelle giornate di lunedì 21, martedì 22, mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre 2024, la principale linea... (Napolitoday.it)

Metro Linea 1 - chiusura anticipata per quattro giorni di fila : gli orari - La Linea 1 della metropolitana di Napoli anticipa la chiusura al pubblico per quattro giorni di fila. Anm, infatti, informa che per consentire attività di verifiche in linea e prove materiale, nelle giornate di lunedì 14, martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre 2024, la principale linea... (Napolitoday.it)

Metro Linea 1 - prorogata la chiusura anticipata al pubblico anche a giovedì : gli orari - La Linea 1 della metropolitana di Napoli anticiperà la chiusura al pubblico anche giovedì. Dopo aver chiuso in anticipo lunedì e martedì, la metro ridurrà l'orario di esercizio anche il 10 ottobre, oltre a oggi come già previsto in precedenza, per consentire attività di verifiche in linea... (Napolitoday.it)