Sergio Bonelli Editore presenta "MR. EVIDENCE 5. TABULA RASA" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Quinto episodio per MR. EVIDENCE, il fumetto distopico creato da Adriano Barone e Fabio Guaglione, un viaggio in luoghi inesplorati della mente che evoca le atmosfere dei comics americani più adulti, fra il thriller, il crime e la spy story. Ma si può davvero fare TABULA RASA del passato? È questo il quesito attorno a cui ruota MR. EVIDENCE. TABULA RASA, sconvolgente episodio in cui si inizia a fare luce sul progetto EVIDENCE. Mr. None ha cominciato a recuperare frammenti della propria memoria, ma questi formano un mosaico che resta ancora incomprensibile. Un indizio lo porta a rivivere la sua infanzia, una storia piena di orrori. Di "male assoluto". Judith e Ava sono nomi che si confondono e sovrappongono tra tradimenti e missioni omicide In questo quinto volume i disegni sono di Luca Lamberti e la copertina di Carmine Di Giandomenico.

