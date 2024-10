Selvaggia Lucarelli una “bulla di Civitavecchia”, Alan Friedman condivide il commento (Di lunedì 21 ottobre 2024) Alan Friedman si sta dando molto da fare a Ballando con le Stelle per mettersi nei guai! Dopo l’accesa discussione con una dipendente della Rai, il giornalista americano ha condiviso su Twitter un’offesa a Selvaggia Lucarelli scritta da un utente che stava commentando in diretta l’ultima puntata dello show di Milly Carlucci. Ad accorgersene è stata Grazia Sambruna che ne ha parlato nella sua newsletter. #AlanFriedman su X la tocca pianissimo contro #SelvaggiaLucarelli repostando un tweet che recita “Sei solo una bulla di Civitavecchia!”. Nuova catfight in arrivo a #Ballandoconlestelle? Chissà, intanto trovate la bordata qui https://t.co/mWtEbTrja0 pic.twitter.com/xBWyPnL7hO — GraceSomehow (@LaSambruna) October 21, 2024 Tutto è nato in seguito alla coreografia eseguita da Alan Friedman a Ballando con le Stelle quando Selvaggia Lucarelli nel giudicarlo gli ha dato della “macchietta”. Biccy.it - Selvaggia Lucarelli una “bulla di Civitavecchia”, Alan Friedman condivide il commento Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)si sta dando molto da fare a Ballando con le Stelle per mettersi nei guai! Dopo l’accesa discussione con una dipendente della Rai, il giornalista americano ha condiviso su Twitter un’offesa ascritta da un utente che stava commentando in diretta l’ultima puntata dello show di Milly Carlucci. Ad accorgersene è stata Grazia Sambruna che ne ha parlato nella sua newsletter. #su X la tocca pianissimo contro #repostando un tweet che recita “Sei solo unadi!”. Nuova catfight in arrivo a #Ballandoconlestelle? Chissà, intanto trovate la bordata qui https://t.co/mWtEbTrja0 pic.twitter.com/xBWyPnL7hO — GraceSomehow (@LaSambruna) October 21, 2024 Tutto è nato in seguito alla coreografia eseguita daa Ballando con le Stelle quandonel giudicarlo gli ha dato della “macchietta”.

