Scream 7: McKenna Grace in trattative per interpretare la figlia maggiore di Sidney Prescott

La star di Ghostbusters - Minaccia glaciale, McKenna Grace, potrebbe unirsi al cast di Scream 7. Le riprese del prossimo film di Scream dovrebbero iniziare a breve (forse entro la fine dell'anno) e una nuova voce di casting che sta girando online sostiene che McKenna Grace (Ghostbusters - Minaccia glaciale) sia in trattative per unirsi al cast. Secondo Daniel Richtman, la Grace sarebbe in lizza per il ruolo della figlia maggiore di Sidney Prescott (Neve Campbell), Tatum.

Scream 7, Neve Campbell: "Ecco perché ho accettato di tornare"

Tutto quello che sappiamo su Scream 7

Abbiamo anche la conferma che Courteney Cox riprenderà il suo ruolo di Gale Weathers. L'attrice di Friends aveva precedentemente dichiarato di non

Scream VII : McKenna Grace potrebbe entrare nel cast - . La saga è stata rivitalizzata da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett con il quinto capitolo intitolato semplicemente “Scream”. Staremo a vedere! Scream VII e le note di produzione Il film sarà diretto da Kevin Williamson, co-creatore della saga assieme al compianto Wes Craven, con Guy Busick – che ha scritto Scream (il quinto capitolo) e Scream VI – in cabina di sceneggiatura al ... (Universalmovies.it)

McKenna Grace in trattative per unirsi al cast di Scream 7? - Ci sono state segnalazioni contrastanti su quanti maniaci mascherati prenderanno di mira i nostri eroi, ma abbiamo sentito dire che ci sarà un “grande salto temporale” dopo gli eventi dell’ultimo film, presumibilmente per consentire ai figli di Sidney di raggiungere l’età adatta ai film slasher. “Sono la regina di Scream più longeva, quindi immagino che non potrò fermarmi ora”, ha detto ... (Cinefilos.it)