Abruzzo24ore.tv - Scoperti con bici elettriche e monopattini rubati: denunciati due uomini per ricettazione

Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Pescara - La polizia trova refurtiva per migliaia di euro in due immobili vicino all'ospedale di Pescara. Gli agenti di Pescara hanno denunciato due, di 35 e 51 anni, accusati diper il possesso di materiale rubato dal valore di migliaia di euro. La scoperta è avvenuta a seguito di un controllo di routine nel centro cittadino, quando i poliziotti hanno fermato uno dei sospettati, che si muoveva in modo nervoso su unacletta elettrica particolarmente costosa. Questo comportamento ha insospettito gli agenti, spingendoli ad approfondire le indagini. Durante l’ispezione, è emerso che il codice fiscale impresso sullacletta non corrispondeva all’identità dell’uomo fermato. Ulteriori controlli hanno rivelato che larisultava rubata all'inizio di settembre, confermando così i sospetti.