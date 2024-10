Ilfoglio.it - "Salviamo il patrimonio culturale di Odessa"

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Gentile Sig.ra Azoulay, Nel gennaio 2023, mentre i missili e i droni russi devastavano l'Ucraina, il Comitato delMondiale dell'UNESCO ha designato il Centro Storico della citta? portuale ucraina dicome Sito delMondiale in pericolo. Con l'iscrizione d'emergenza di, la comunita? internazionale si e? impegnata a difendere ileccezionale della citta?, il suo eclettico insieme architettonico come simbolo della sua famosa identita? “diversa, multietnica, multie cosmopolita”. Come ha osservato lei stessa all'inaugurazione del sito: “ha un valore universale come crogiolo di culture, una citta? polifonica. La sua fama si estende ben oltre l'Ucraina e ben oltre l'Europa, perche? e? una citta? mondiale, una citta? cosmopolita per storia e per natura.