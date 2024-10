Roma celebra l’eccellenza sportiva e culturale: il Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo 2024 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Oggi, il Palazzo Valentini di Roma ha ospitato una prestigiosa cerimonia per la seconda edizione del “Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo 2024“. L’evento, organizzato dall’Associazione dei Giornalisti del Mediterraneo in collaborazione con AIPS Europe, Fondazione Artemisia e USSI, ha visto la presenza di numerosi volti noti provenienti dai settori dello sport, dello spettacolo e del giornalismo. Questo riconoscimento si pone l’obiettivo di celebrare e valorizzare le personalità che si sono distinte per le loro conquiste e per il loro impegno in ambito sportivo e sociale. Riconoscimenti a personalità di spicco Tra i premiati della serata si è distinto Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, che ha espresso il suo orgoglio per il riconoscimento ricevuto. Gaeta.it - Roma celebra l’eccellenza sportiva e culturale: il Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo 2024 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Oggi, il Palazzo Valentini diha ospitato una prestigiosa cerimonia per la seconda edizione del ““. L’evento, organizzato dall’Associazione dei Giornalisti delin collaborazione con AIPS Europe, Fondazione Artemisia e USSI, ha visto la presenza di numerosi volti noti provenienti dai settori dello sport, dello spettacolo e del giornalismo. Questo riconoscimento si pone l’obiettivo dire e valorizzare le personalità che si sono distinte per le loro conquiste e per il loro impegno in ambito sportivo e sociale. Riconoscimenti a personalità di spicco Tra i premiati della serata si è distinto Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, che ha espresso il suo orgoglio per il riconoscimento ricevuto.

Roma Food Excel 2024 : Successo per la Seconda Edizione del Salone Internazionale dell’Industry Food - Facebook WhatsApp Twitter Il Salone Internazionale di Roma Food Excel 2024 ha chiuso i battenti con risultati entusiasmanti, riaffermandosi come un punto di riferimento fondamentale per il settore agroalimentare e della ristorazione di alta qualità. Ogni partecipante ha avuto modo di esprimere la propria creatività, contribuendo a rafforzare l’immagine della gastronomia romana e dell’intero ... (Gaeta.it)

Meloni alla Sinagoga di Roma : “Israele ha diritto a difendersi - ma rispetti il diritto internazionale” - Meloni ha definito il 7 ottobre 2023 “una delle pagine più drammatiche” per il popolo israeliano, ricordando “il massacro di migliaia di civili inermi, donne e bambini compresi, e il vilipendio dei loro corpi, mostrati al mondo senza alcuna pietà”. Italian Prime Minister Giorgia Meloni attends a commemorative ceremony for the 07 October Hamas attacks in Israel, at the Tempio Maggiore in ... (Quotidiano.net)

7 ottobre - Meloni alla Sinagoga di Roma : “Israele deve difendersi ma rispettando il diritto internazionale umanitario” - Per questo Meloni auspica il dialogo “lavorando per arrivare ad una de-escalation”: “Una soluzione politica duratura, basata sulla prospettiva dei due Stati“, conclude la premier. Abbiamo sempre negli occhi il massacro di migliaia di civili inermi, donne e bambini compresi, e il vilipendio dei loro corpi, mostrati al mondo senza alcuna pietà. (Ilfattoquotidiano.it)