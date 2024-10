Ravenna la pioggia manda in tilt il recinto elettrico | i lupi entrano nell’allevamento e uccidono 20 pecore

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di lunedì 21 ottobre 2024) A Brisighella, in provincia di, è avvenuta «una strage» di capre e. Così l’ha definita l’allevatore Gionata Venzi, che aveva portato gli animali al pascolo in unelettrificato. L’impianto, a causa delle forti piogge cadute tra sabato 19 e domenica 20 ottobre, è andato in. E ihanno approfittato per superare la barriera e sbranare una ventina di esemplari. Il titolare dell’azienda agricola Ca’ ad La‘ ha dichiarato: «Ora dovrò spendere altri soldi per fare denuncia, smaltire i capi divorati dal lupo: e come sempre vedremo indennizzi irrisori, sempre se li vedremo». Il direttore di ColdirettiAssuero Zampini, invece, ha commentato la vicenda sottolineando che «la proliferazione del lupo è in netto aumento e gli attacchi sono sempre più frequenti. Ciò sta minacciando il lavoro di pastori e allevatori».