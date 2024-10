Ranking WTA perché Sabalenka è tornata oggi n1 superando Swiatek | il regolamento WTA

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Il mondo del tennis questa mattina si è svegliato con un colpo a sorpresa, ovvero Arynadi nuovo numero 1 delWTA a discapito di Iga. Il sorpasso era nell’aria, con la bielorussa che è da tempo avanti nella race che conta soltanto i risultati del 2024 e la polacca che tra poche settimane avrebbe dovuto difendere i punti in scadenza delle WTA Finals vinte lo scorso anno, ma nessuno lo aveva previsto per. D’altronde nessuna delle due aveva giocato la scorsa settimana e non avevano punti in scadenza dalla passata stagione. E invece è realtà a causa delWTA secondo cui le giocatrici devono giocare sei tornei di livello WTA 500 a stagione (oltre a dover partecipare a un minimo di eventi WTA 1000). Per ogni evento dei sei non disputato, alla giocatrice vengono sottratti i punti dai peggiori risultati della stagione.