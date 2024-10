Probabili formazioni Young Boys-Inter | terza giornata Champions League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Ledi, match delladella fase campionato di. Allo Stadion Wankdorf di Berna la squadra nerazzurra di Simone Inzaghi punta a rimanere imbattuta, dopo aver collezionato un pareggio esterno contro il Manchester City e la vittoriana contro la Stella Rossa. Loè un avversario abbordabile, ma a questi livelli non si può sottovalutare nessuno. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport. Sportface.it vi terrà aggiornati sulle possibili scelte dei due allenatori.– Spazio al 4-4-2 con Ugrinic e Ganvoula che dovrebbero guidare il fronte d’attacco.– Previsto turn over. Cercano un posto dal 1? Bisseck, De Vrij, Dumfries, Frattesi e Taremi. Dovrebbe essere Lautaro, e non Thuram, a lasciare il posto all’iraniano in attacco.