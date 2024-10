Precipita mentre lavora sul tetto di una casa: morto operaio 62enne (Di lunedì 21 ottobre 2024) Aveva 62 anni e stava lavorando per una ditta di telecomunicazioni sul tetto di una casa nella frazione di Sansicario a Cesana Torinese, quando è Precipitato improvvisamente e i soccorritori non hanno potuto fare nulla. È avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 24 ottobre, l'ennesimo incidente Europa.today.it - Precipita mentre lavora sul tetto di una casa: morto operaio 62enne Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Aveva 62 anni e stavando per una ditta di telecomunicazioni suldi unanella frazione di Sansicario a Cesana Torinese, quando èto improvvisamente e i soccorritori non hanno potuto fare nulla. È avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 24 ottobre, l'ennesimo incidente

Tragico incidente sul lavoro a Sansicario di Cesana Torinese : morto operaio caduto dal tetto di una casa - Un uomo di 62 anni è morto nella mattinata di oggi, lunedì 21 ottobre 2024, a causa della caduta dal tetto di una casa in frazione Sansicario Alta a Cesana Torinese, dove stava lavorando. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Verde di Villastellone, che hanno cercato di rianimarlo... (Torinotoday.it)

