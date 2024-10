Povertà educativa: Save the Children alla Festa del Cinema di Roma con “Fuori dai margini” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma – Save the Children presenterà il 26 ottobre alle 17:30, all’interno della Festa del Cinema di Roma, presso l’Auditorium Parco della Musica, il documentario “Fuori dai margini”, che racconta le vite di bambine, bambini e adolescenti nelle aree svantaggiate e prive di servizi di tutta Italia, ma soprattutto mette in luce la loro voglia di costruirsi un futuro migliore. Elodie, Ambasciatrice dell’Organizzazione, sarà la madrina dell’iniziativa e protagonista del Red Carpet, assieme ai giovani che hanno preso parte al documentario e a Claudio Tesauro, Presidente dell’Organizzazione. “Fuori dai margini” è prodotto dall’Organizzazione in occasione della celebrazione dei 10 anni dall’avvio dei Punti Luce, spazi ad alta densità educativa, dove bambine, bambini e adolescenti possono trovare opportunità formative ed educative gratuite. Lopinionista.it - Povertà educativa: Save the Children alla Festa del Cinema di Roma con “Fuori dai margini” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)thepresenterà il 26 ottobre alle 17:30, all’interno delladeldi, presso l’Auditorium Parco della Musica, il documentario “dai”, che racconta le vite di bambine, bambini e adolescenti nelle aree svantaggiate e prive di servizi di tutta Italia, ma soprattutto mette in luce la loro voglia di costruirsi un futuro migliore. Elodie, Ambasciatrice dell’Organizzazione, sarà la madrina dell’iniziativa e protagonista del Red Carpet, assieme ai giovani che hanno preso parte al documentario e a Claudio Tesauro, Presidente dell’Organizzazione. “dai” è prodotto dall’Organizzazione in occasione della celebrazione dei 10 anni dall’avvio dei Punti Luce, spazi ad alta densità, dove bambine, bambini e adolescenti possono trovare opportunità formative ed educative gratuite.

