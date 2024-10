Perché la Red Bull era irregolare e non è stata punita. Vasseur sconsolato: “Più che barare” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un altro caso in F1. Il week end di Austin (USA) ha regalato la vittoria alla Ferrari: una doppietta che in territorio americano non si verificava da 18 anni per la Rossa e mai si era concretizzata sul tracciato del Texas. Un ottimo lavoro svolto dal team a Maranello, pensando di concentrarsi sulla massimizzazione del pacchetto a propria disposizione, piuttosto che portare tanti aggiornamenti che avrebbero potuto avere dei riflessi negativi. Si pensi, in particolare, alla McLaren. Tuttavia, l’attualità nel Circus è stata scossa da un episodio che ha fatto e continua a far discutere. Oasport.it - Perché la Red Bull era irregolare e non è stata punita. Vasseur sconsolato: “Più che barare” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un altro caso in F1. Il week end di Austin (USA) ha regalato la vittoria alla Ferrari: una doppietta che in territorio americano non si verificava da 18 anni per la Rossa e mai si era concretizzata sul tracciato del Texas. Un ottimo lavoro svolto dal team a Maranello, pensando di concentrarsi sulla massimizzazione del pacchetto a propria disposizione, piuttosto che portare tanti aggiornamenti che avrebbero potuto avere dei riflessi negativi. Si pensi, in particolare, alla McLaren. Tuttavia, l’attualità nel Circus èscossa da un episodio che ha fatto e continua a far discutere.

