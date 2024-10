Pastore: “Caprile sta dimostrando grandi progressi, Buongiorno è eccezionale, complimenti alla Società” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Rosario Pastore, giornalista, è intervenuto a Napoli Magazine Live. Su Radio Punto Zero, nella trasmissione di approfondimento dei temi calcistici legati al Calcio Napoli ha parlato della sfida di Empoli. Tra i protagonisti, ha voluto approfondire il discorso su Simeone. Di seguito quanto da lui dichiarato. Pastore: “Kvaratskhelia contro l’Empoli si è fatto vedere solo per il rigore” Così il giornalista: “Osimhen ha segnato con una prodezza in rovesciata con il Galatasaray. Kvaratskhelia contro l’Empoli si è fatto vedere solo per il rigore, calciato benissimo con freddezza, ma per il resto non ha giocato bene. Il georgiano è un grande professionista, ma è pur sempre un giovane che può essere frastornato dalla situazione relativa al rinnovo di contratto e anche dalle parole di Aurelio De Laurentiis. Terzotemponapoli.com - Pastore: “Caprile sta dimostrando grandi progressi, Buongiorno è eccezionale, complimenti alla Società” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Rosario, giornalista, è intervenuto a Napoli Magazine Live. Su Radio Punto Zero, nella trasmissione di approfondimento dei temi calcistici legati al Calcio Napoli ha parlato della sfida di Empoli. Tra i protagonisti, ha voluto approfondire il discorso su Simeone. Di seguito quanto da lui dichiarato.: “Kvaratskhelia contro l’Empoli si è fatto vedere solo per il rigore” Così il giornalista: “Osimhen ha segnato con una prodezza in rovesciata con il Galatasaray. Kvaratskhelia contro l’Empoli si è fatto vedere solo per il rigore, calciato benissimo con freddezza, ma per il resto non ha giocato bene. Il georgiano è un grande professionista, ma è pur sempre un giovane che può essere frastornato dsituazione relativa al rinnovo di contratto e anche dalle parole di Aurelio De Laurentiis.

