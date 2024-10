Pagelle Verona-Monza 0-3 | voti e tabellino Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Turati insuperabile, Djuric immarcabile, Dany Mota letale. Sono i tre migliori in campo delnella vittoria per 3-0 al Bentegodi contro l’Hellas, che paga tanti errori individuali e la poca freddezza sotto porta. Prima vittoria stagionale per gli uomini di Alessandro Nesta, che salgono a quota 7 punti, due in meno dell’Hellas. Per il gol del vantaggio bisogna aspettare nove minuti. Dal centro sinistra Caprari pesca Mota che si coordina e con un destro al volo batte Montipò. Ilaumenta la pressione e sfiora il gol con un colpo di testa di Ghilardi, neutralizzato da una gran parata di Turati. L’altra chance nel primo tempo si verifica al 44?. Fa tutto Tengstedt: tunnel sul diretto avversario e tiro che sfiora il palo, forse con una deviazione decisiva di Turati non ravvisata dall’arbitro.