Paesi sicuri per il rimpatrio, quali sono? (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'Italia ha riacceso il dibattito sul concetto di "paese sicuro" dopo lo stop dei giudici al trasferimento dei migranti in Albania. Ma cosa significa davvero?

Decreto migranti sui Paesi "sicuri" oggi in Cdm - Meloni: "Difenderemo i nostri confini - si entra solo legalmente". Il provvedimento al centro del Cdm è volto a stilare una lista di Paesi "sicuri" e "non sicuri" volto a superare la sentenza europea. Questa norma dovrebbe diventare primaria e con un aggiornamento ogni 6 mesi In seguito al diniego della magistratura al trattenimento dei migranti in Albania.

Migranti - Ue lavora su lista comune di Paesi terzi sicuri. La Commissione Europea sta "guardando" alla possibilità di stilare una lista Ue dei Paesi terzi considerati sicuri, che attualmente non esiste (ogni Paese stila la propria).

Migranti - Ue lavora su lista comune di Paesi terzi sicuri. Ma il portavoce Mamer frena: "E' un processo in corso, quindi è un po' presto per iniziare a pensare alla tempistica" La Commissione Europea sta "guardando" alla possibilità di stilare una lista Ue dei Paesi terzi considerati sicuri, che attualmente non esiste (ogni Paese stila la propria). Una mano tesa verso il governo italiano