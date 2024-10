Nicolas Cage contro l'IA, rivolto ai giovani attori: "Proteggete il vostro strumento, la vostra performance" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nicolas Cage, tra poco in Longlegs, dal palco del Newport Beach Film Festival ha esortato attori e attrici emergenti a stare molto attenti ai nuovi contratti delle major. In particolare alle righe piccole con cui si possono alterare digitalmente le performance e/o riutilizzarle. Comingsoon.it - Nicolas Cage contro l'IA, rivolto ai giovani attori: "Proteggete il vostro strumento, la vostra performance" Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di lunedì 21 ottobre 2024), tra poco in Longlegs, dal palco del Newport Beach Film Festival ha esortatoe attrici emergenti a stare molto attenti ai nuovi contratti delle major. In particolare alle righe piccole con cui si possono alterare digitalmente lee/o riutilizzarle.

