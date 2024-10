Nerdpool.it - NerdPool incontra Melania Muscas

(Di lunedì 21 ottobre 2024)fa il suo debutto in libreria a Maggio 2024 con il romanzo fantasy La Profezia dello Straniero. Ne abbiamo parlato a fine luglio in questa recensione e oggi vi proponiamo l’intervista all’autrice. Ciaoe benvenuta su! Qual è stata l’ispirazione principale dietro la creazione dell’isola di Sherden e della sua mitologia? Sono sempre stata un’amante del genere fantasy e fin da bambina ho tentato di scrivere storie, senza mai trovare quella giusta. La storia del popolo nuragico invece l’ho conosciuta da adulta, e scoprire che la terra in cui ero nata e cresciuta aveva ospitato in tempi remoti un popolo di guerrieri e navigatori, a contatto con le più importanti civiltà del Mediterraneo e legato ai miti più famosi che avevo studiato ascuola, mi ha folgorata.