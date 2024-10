Agi.it - Muflone resta infilzato in una recinzione, lo salva il Corpo forestale di Arbatax

(Di lunedì 21 ottobre 2024) AGI - Nel tentativo di saltarla, unè rimastoin una ringhiera di ferro che delimitava una proprietà privata ad Arbatax, in Ogliastra. L'animale, un maschio, gravemente ferito alla zampa posteriore, è stato soccorso stamane dal personale della base logistico navale delfole regionale di Arbatax, assieme ai vigili del fuoco di Lanusei e alla veterinaria Angela Scattu, convenzionata con la Provincia di Nuoro per il soccorso alla selvaggina ferita. Il, trovato in via Vespucci, è stato liberato e trasportato nell'ambulatorio veterinario, dove gli sono state pte le prime cure per arre l'abbondante emorragia dovuta al taglio provocato dal ferro penetrato in profondità.