Mistermovie.it - Mister Movie | Un Ritorno a Orson? Si Parla di un Reboot di The Middle!

Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: The, la sitcom americana che ha conquistato il pubblico con la sua rappresentazione realistica e divertente della vita di una famiglia della classe media americana, potrebbe tornare sui nostri schermi. Siinsistentemente di undella serie, e i fan sono già in fermento. Ma cosa sappiamo finora? E cosa ci aspettiamo da un potenzialedegli Heck? Undi Theè realtà ? The, andata in onda per nove stagioni dal 2009 al 2018 su ABC (e in Italia su Premium Joi e Italia 1), ha raccontato le vicende della famiglia Heck, residente nella fittizia, Indiana.