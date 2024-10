Milano celebra la notte di Halloween con un dinner show unico: il “Thriller” di El Porteño Prohibido (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un contesto culturale ricco e diversificato, Milano si appresta a vivere un evento esclusivo per la notte di Halloween. Il ristorante El Porteño Prohibido offre un’esperienza straordinaria con un dinner show intitolato “Thriller”, ispirato alla tradizione anglosassone di Halloween e al Dia de los Muertos. La serata promette di immergere gli ospiti in un’atmosfera spaventosa e affascinante, dove vita e morte si intrecciano in un incontro di culture e entertainment. L’evento di Halloween al Porteño Prohibido La serata di Halloween al Porteño Prohibido si presenta come un appuntamento da non perdere per tutte le persone in cerca di un modo innovativo per festeggiare la notte più spaventosa dell’anno. Gaeta.it - Milano celebra la notte di Halloween con un dinner show unico: il “Thriller” di El Porteño Prohibido Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un contesto culturale ricco e diversificato,si appresta a vivere un evento esclusivo per ladi. Il ristorante Eloffre un’esperienza straordinaria con unintitolato “”, ispirato alla tradizione anglosassone die al Dia de los Muertos. La serata promette di immergere gli ospiti in un’atmosfera spaventosa e affascinante, dove vita e morte si intrecciano in un incontro di culture e entertainment. L’evento dialLa serata dialsi presenta come un appuntamento da non perdere per tutte le persone in cerca di un modo innovativo per festeggiare lapiù spaventosa dell’anno.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Notte di furti e rapine a Milano : calci e pugni per rubare collane d’oro e telefoni - Tre rapine una dopo l’altra, tutte a Milano nella notte fra sabato e domenica 20 ottobre. Portate via collanine d’oro, telefoni e anche un monopattino. Su tutti i casi sta indagando la polizia, come riferito da via Fatebenefratelli. La prima è stata commessa poco prima delle 11 in San Babila... (Milanotoday.it)

Notte di rapine a Milano : calci e pugni per rubare collane e smartphone - Alla fermata della metropolitana di piazza San Babila, poco prima delle 23 una 38enne tunisina è stata avvicinata da una coppia, descritta come apparentemente nordafricana, che l'ha picchiata per farsi consegnare una collana d'oro, ed è dovuta ricorrere alle cure mediche al Policlinico. 20 due egiziani del cellulare. (Ilgiorno.it)

Aggressione sessuale a Milano : una giovane rischia la vita in un’auto durante la notte - La crescente incidenza di episodi simili in contesti affollati come quelli della movida milanese ha portato a varie iniziative da parte delle autorità e delle associazioni. Le implicazioni sociali e le misure preventive L’aggressione che ha subito la giovane rappresenta un tragico promemoria della necessità di affrontare seriamente il tema della violenza di genere. (Gaeta.it)