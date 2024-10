Mike, arriva stasera in tv la miniserie su Mike Bongiorno (Di lunedì 21 ottobre 2024) di Stefano Di Maria Andrà in onda questa sera 21 ottobre e domani, su Raiuno, la miniserie in due puntate Mike, che racconta il volto più intimo e segreto del più celebre presentatore italiano: il grande Mike Bongiorno. Diretta da Giuseppe Bonito (“L’arminauta”; “Figli”) e scritta da Salvatore De Mola (MÀKARI; IMMA TATARANNI-SOSTITUTO PROCURATORE), Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) di Stefano Di Maria Andrà in onda questa sera 21 ottobre e domani, su Raiuno, lain due puntate, che racconta il volto più intimo e segreto del più celebre presentatore italiano: il grande. Diretta da Giuseppe Bonito (“L’arminauta”; “Figli”) e scritta da Salvatore De Mola (MÀKARI; IMMA TATARANNI-SOSTITUTO PROCURATORE),

Ascolti tv del 21 ottobre - la miniserie Mike contro il Grande Fratello - Su Rete 4 a Quarta Repubblica Nicola Porro ha ospitato Matteo Salvini e si è occupato dello scontro tra Governo e toghe dopo lo stop ai trasferimenti dei migranti nei centri in Albania. Il resto della programmazione serale ha visto su Rai 3 Massimo Giletti alla conduzione di una nuova puntata de Lo Stato delle cose dove si è parlato di quello che una volta veniva chiamato “il palazzo dei ... (Dilei.it)

Claudio Gioè è Mike Bongiorno nella miniserie evento "Mike" - in onda stasera in tv su Rai 1 : le anticipazioni e quello che c'è da sapere - Che si compie con l’ingresso nella televisione. Partendo da una premessa fondamentale: non è un’imitazione. Agli inizi, girava con la radio per far sentire le voci dei parenti emigrati in America. La vera Daniela Zuccoli parla con Claudio Gioè sul set di “Mike” (foto ufficio stampa) The post Mike Bongiorno a telecamere spente: stasera in tv la miniserie “Mike”, ritratto inedito del re della ... (Amica.it)

Mike : tutto quello che c’è da sapere sulla miniserie di Rai 1 che omaggia Bongiorno - Tornato negli Stati Uniti, riprende a lavorare per alcune riviste e a fare servizi per l’EAIR, diventata poi la RAI. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere la serie Mike? Ecco tutte le informazioni. Per me la sfida è proprio questa: come si può raccontare al grande pubblico una figura così familiare e presente nelle vite di tanti italiani? Cosa può aggiungere a ciò che tutti sanno già? Qual è ... (Tpi.it)