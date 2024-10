Maria Rosaria Boccia indagata per truffa a Pisa (Di lunedì 21 ottobre 2024) Maria Rosaria Boccia risulta indagata dalla procura di Pisa per truffa “per fatti riguardanti la presunta partecipazione ad un progetto imprenditoriale riguardante un immobile, avvenuta nel 2021?. Lo scrive il procuratore di Pisa Teresa Angela Camelio in una nota stampa in cui spiega inoltre che “ricorrono specifiche ragioni di interesse pubblico alla diffusione” del comunicato, “consistenti nel fatto che è già circolata la notizia concernente il possibile coinvolgimento di Maria Rosaria Boccia in un procedimento penale a lei ascritto e che la non univocità del contenuto potrebbe essere pregiudizievole per l’interessata”. Lapresse.it - Maria Rosaria Boccia indagata per truffa a Pisa Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)risultadalla procura diper“per fatti riguardanti la presunta partecipazione ad un progetto imprenditoriale riguardante un immobile, avvenuta nel 2021?. Lo scrive il procuratore diTeresa Angela Camelio in una nota stampa in cui spiega inoltre che “ricorrono specifiche ragioni di interesse pubblico alla diffusione” del comunicato, “consistenti nel fatto che è già circolata la notizia concernente il possibile coinvolgimento diin un procedimento penale a lei ascritto e che la non univocità del contenuto potrebbe essere pregiudizievole per l’interessata”.

Maria Rosaria Boccia indagata a Pisa : accuse di truffa legate a progetto immobiliare - Questa fase non è solo significativa per l’indagata, ma anche per il sistema giudiziario, che deve dimostrare di riconoscere e rispettare i diritti di chi è sotto indagine. Questo intreccio di eventi evidenzia i legami tra politica e affari, sottolineando l’importanza della vigilanza su possibili conflitti di interesse e l’uso di denaro pubblico. (Gaeta.it)