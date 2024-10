Maltempo nel Bolognese, bimbo di 3 mesi salvato con l’elicottero: il video del piccolo che stringe il suo salvatore (Di lunedì 21 ottobre 2024) A Monterenzio, in provincia di Bologna, i vigili del fuoco hanno salvato un bambino di 3 mesi utilizzando un elicottero. Il piccolo, insieme alla sua famiglia, era rimasto isolato a causa del Maltempo che ha colpito la zona nelle ultime ore, rendendo impraticabile la strada.Leggi anche: Maltempo Bologna, le richieste d’aiuto ai carabinieri: “Vi prego non lasciatemi morire” Oltre a questo intervento, le forze dell’ordine hanno eseguito molte altre operazioni. A Pianoro, il Soccorso alpino ha raggiunto un uomo di 92 anni con problemi cardiaci, dopo che un’ondata aveva sfondato la porta della sua abitazione. L’anziano è stato poi trasferito all’ospedale Sant’Orsola. Il video del salvataggio Tutti in salvo! Famiglia con bimbo di tre mesi recuperata con l’elicottero Drago dei #vigilidelfuoco. Thesocialpost.it - Maltempo nel Bolognese, bimbo di 3 mesi salvato con l’elicottero: il video del piccolo che stringe il suo salvatore Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) A Monterenzio, in provincia di Bologna, i vigili del fuoco hannoun bambino di 3utilizzando un elicottero. Il, insieme alla sua famiglia, era rimasto isolato a causa delche ha colpito la zona nelle ultime ore, rendendo impraticabile la strada.Leggi anche:Bologna, le richieste d’aiuto ai carabinieri: “Vi prego non lasciatemi morire” Oltre a questo intervento, le forze dell’ordine hanno eseguito molte altre operazioni. A Pianoro, il Soccorso alpino ha raggiunto un uomo di 92 anni con problemi cardiaci, dopo che un’ondata aveva sfondato la porta della sua abitazione. L’anziano è stato poi trasferito all’ospedale Sant’Orsola. Ildel salvataggio Tutti in salvo! Famiglia condi trerecuperata conDrago dei #vigilidelfuoco.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo in Italia - migliaia di sfollati in Emilia Romagna. Il salvataggio di un bimbo di tre mesi (video) - L’immagine del reportage aereo dei vigili del fuoco nelle zone allagate a causa dell’alluvione. Le scuole restano chiuse a causa dell’emergenza meteo, ma la preoccupazione ora verte principalmente anche sulla viabilità interna di Bologna. Il salvataggio di un bimbo di tre mesi (video) sembra essere il primo su Secolo d'Italia. (Secoloditalia.it)

Emilia-Romagna flagellata dal maltempo : salvati in due differenti interventi un neonato di 4 mesi e un 92enne cardiopatico - . L’anziano è stato tratto in salvo e portato all’ospedale Sant’Orsola per essere sottoposto a dei controlli. Tutti in salvo! Famiglia con bimbo di tre mesi recuperata con l’elicottero Drago dei #vigilidelfuoco. Le immagini del salvataggio sono state condivise su X dai Vigili del Fuoco, con questa emozionante didascalia: “Nella manina che stringe quella dell’elisoccorritore che l’ha salvato ... (Dayitalianews.com)

Maltempo : nel Bolognese bimbo di 4 mesi evacuato in elicottero - Una famiglia con un bambino di quattro mesi è stata evacuata con l'elicottero visto che la strada era interrotta. Tanti gli interventi di salvataggio ieri in provincia di Bologna, per gli effetti delle alluvioni. . A Botteghino di Zocca (Pianoro) un 92enne cardiopatico è stato raggiunto dal Soccorso Alpino dopo che un'ondata aveva sfondato la porta di casa e la famiglia lo aveva portato al piano ... (Quotidiano.net)