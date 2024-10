Maltempo in Emilia Romagna, emergenza a Bologna: oggi scuole chiuse (Di lunedì 21 ottobre 2024) Regione colpita da un'ondata di precipitazioni senza precedenti emergenza Maltempo in Emilia Romagna, con la regione colpita da un'ondata di precipitazioni senza precedenti. Nel mirino di piogge torrenziali in particolare la Città metropolitana di Bologna, dove oggi 21 settembre nidi e scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse per consentire le necessarie verifiche di Sbircialanotizia.it - Maltempo in Emilia Romagna, emergenza a Bologna: oggi scuole chiuse Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Regione colpita da un'ondata di precipitazioni senza precedentiin, con la regione colpita da un'ondata di precipitazioni senza precedenti. Nel mirino di piogge torrenziali in particolare la Città metropolitana di, dove21 settembre nidi edi ogni ordine e grado resterannoper consentire le necessarie verifiche di

Maltempo - oggi allerta arancione in Emilia Romagna e gialla in 7 regioni : scuole chiuse a Bologna e Catanzaro - News in diretta sul maltempo in Italia: oggi, lunedì 21 ottobre, allerta meteo arancione su Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, gialla su settori anche di Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia. Scuole chiuse a Bologna e Catanzaro.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Emilia Romagna : emergenza maltempo provoca chiusure scolastiche e inviti allo smart working - I fenomeni temporaleschi, più intensi nelle province centrali e orientali della regione, hanno provocato l’allagamento di varie aree, infrastrutture danneggiate e frane in alcuni casi. In aggiunta alla chiusura delle scuole, il Comune ha invitato le aziende e gli enti del territorio a promuovere il lavoro agile, o smart working, per limitare la presenza di persone sulle strade e prevenire ... (Gaeta.it)

Maltempo - alluvioni in Emilia-Romagna : un morto a Pianoro - 100, dato complessivo che a inizio mattinata riguardava sia il capoluogo che comuni della provincia (fra cui Budrio, Castelmaggiore, Molinella, Lavino, Medicina, Castel San Pietro). A Bologna l’acqua si è diffusa letteralmente ovunque e in quantità molto importanti, rendendo le strade dei torrenti. Ed è proprio a Botteghino di Zocca, a Pianoro, che il maltempo è costato la vita a un giovane, il ... (Lapresse.it)