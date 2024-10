Ilnapolista.it - Malagò: «Arbitri e Var? Serve uniformità di giudizio. Si può risolvere in teoria facendo a chiamata»

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Intervenuto dall’evento “Per Sempre con Diego”, in memoria di Maradona, a bordo della MSC World Europa, Giovanni, presidente del Coni, ha parlato die Serie A: «Polemiche arbitrali? Non mi sembra una grande novità. E’ una costante. Penso che ilsia stato fondamentale pertutti quei problemi di millimetri che spesso fanno arrabbiare. E’ come il cronometro nei 100 metri, quando vinci per millesimi di secondo».: «Conte in Italia? Eccellente» Il presidente del Coni ha poi proposto una soluzione. «Negli altri casidiche si puòin. C’è una situazione che riguarda dinamiche internazionali, non possiamo farci le regole per conto nostro. Serie A? Il campionato mi piace molto, rispetto all’inizio che c’erano tante sorprese, le squadre più forti ce le troveremo lì fino alla fine.