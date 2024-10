Ilfattoquotidiano.it - Maica Benedicto sarà la nuova concorrente del Grande Fratello per lo scambio di concorrenti con il Gran Hermano:. Ecco chi farà il percorso inverso

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024)dial. Sembra praticamente in dirittura d’arrivo, infatti, l’ingresso di unainquilina nella Casa più spiata d’Italia. Il nuovo ‘acquisto’ del reality targato Mediaset, però, è in realtà il risultato di unocon i cugini spagnoli del “”, su Telecinco. Quella che era solo un’indiscrezione è ora diventata ufficiale grazie all’annuncio arrivato durante la puntataDebate 17. A trasferirsi in Italia, dunque,la, modella e influencer 25enne. Il nome di chi, invece,ilsi saprà soltanto durante la puntata italiana di stasera, 21 ottobre, quando Alfonso Signorini annuncerà, verosimilmente, allo studio e ail’accordo con i cugini spagnoli di Telecinco.