Iltempo.it - Lo scoop sulla mail anti-Meloni fa impazzire la sinistra. Cerno a Cucchi: “Vuoi metterci un bavaglio”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Lode Il Tempo sulle toghe rosse manda in tilt la. Quelladel sostituto procuratore di Cassazione, Marco Patarnello, in cui definisce «un pericolo» l'azione di Giorgiaperché «non ha inchieste» e quindi è «più forte» e «pericolosa di Silvio Berlusconi», non va proprio giù alle opposizioni. A provare a mettere ilai giornalisti è la senatrice di Avs, Ilaria, che ha presentato un esposto alla procura di Perugia diretta da Raffaele Cantone. Il motivo? «La pubblicazione, da parte del quotidiano Il Tempo, di una corrispondenza privata del magistrato Marco Patarnello, contenente opinioni personalipremier. Ho presentato una denuncia-querela contro il direttore del quotidiano Il Tempo, Tommaso, per violazione dell'art. 616 del codice penale che disciplina la violazione della corrispondenza».