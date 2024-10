Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Rinaldi, una meraviglia sotto gli occhi di De Giorgi

(Di lunedì 21 ottobre 2024) DE CECCO 6 (att. 100% su 1, 1 b.s., 2 muri) – Ispirato lo è sempre, esigente anche – soprattutto nei confronti di Gutierrez e Sanguinetti. Deve ancora capire a chi affidarsi nei momenti-chiave. MEIJS 6,5 (1 ace, 1 b.s.) – Mezzo voto per l’ace, che dà l’idea di come si possa utilizzare lo spilungone olandese per strappare qualche break. BUCHEGGER 5,5 (att. 45% su 29 con 1 err. e 2 muri sub., 4 b.s.) – A due attacchi dalla fine era da sette pieno, forse sette e mezzo. Gli errori nel punto a punto, però, cominciano a pesare.8 (foto att. 61% su 36 con 4 err. e 1 muro sub., ric. 48% su 31 con 1 err., 1 ace, 5 b.s., 2 muri) – Cala un’altraglidi De, che non possono essere rimasti immuni alla sua poderosa prestazione. Chiude a quota 25, Lavia e Michieletto a 26. Sommati, però. GUTIERREZ 5,5 (att. 45% su 29 con 1 err. e 2 muri sub., ric.