Latina verso Maiuri per il dopo Padalino (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ben più di un profilo individuato, è iniziata la trattativa. Vincenzo Maiuri piaceva già questa estate, nel momento in cui si doveva pensare al dopo Gaetano Fontana, nome peraltro circolato nella giornata di ieri per un fantomatico ritorno. Ora che Pasquale Padalino è stato esonerato, Maiuri Latinatoday.it - Latina verso Maiuri per il dopo Padalino Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ben più di un profilo individuato, è iniziata la trattativa. Vincenzopiaceva già questa estate, nel momento in cui si doveva pensare alGaetano Fontana, nome peraltro circolato nella giornata di ieri per un fantomatico ritorno. Ora che Pasqualeè stato esonerato,

Latina verso Maiuri per il dopo Padalino - L'ex Sorrento vicino a chiudere la trattativa con la società nerazzurra, che punta sulla nuova guida per invertire la rotta, nella settimana che porta alla trasferta di Catania

