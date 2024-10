Giornalettismo.com - L’assenza di Google Drive nella “white list” del Piracy Shield

(Di lunedì 21 ottobre 2024) C’è tanta approssimazionelegge, nelle modifiche (peggiorative) che sono state fatte nel recente passato e nelle dichiarazioni attorno ai disservizi che ne sono conseguiti. E non solamente nelle ultime ore. Il casoè solo la punta dell’iceberg di un sistema – quello della piattaforma anti-pirateria – fallace sotto ogni punto di vista. Contestualmente a ciò che ha attirato le ire dell’opinione pubblica, infatti, nell’ultimo fine settimana sono stati colpiti anche IP di CDN utilizzate da grandi aziende (anche italiane) che hanno visto bloccati i propri sistemi. Ma, ovviamente, ciò che è accaduto a uno dei rami principali dell’azienda di Mountain View in Italia ha avuto un impatto maggiore: l’impossibilità, per molti utenti, di accedere ai propri documenti sul servizio “in cloud” di Big G.