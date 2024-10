Lanotiziagiornale.it - La destra alza il tiro contro le toghe, c’è pure chi vuole modificare la Carta

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Che le destre al governo abbiano aperto un conflitto con la magistratura è innegabile. Lo provano le tante riforme messe in campo, dalla separazione delle carriere a quella sulle intercettazioni, che intendono delimitarne poteri e funzioni. Adesso si sono spinte persino a contestarne le sentenze, come l’ultima che boccia i centri di permanenza e rimpatrio appena inaugurati dal governo in Albania. In un’intervista a Repubblica il presidente del Senato Ignazio La Russa auspica di mettere mano alla Costituzione per fare “maggiore chiarezza nel rapporto tra politica e magistratura. Perché così non funziona”. Alle accuse mosse dalle opposizioni di voler attentare alla Costituzione per cancellare il principio di separazione dei poteri, La Russa replica confermando di voler “perimetrare questi ambiti”.