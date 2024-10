'Israele, consegnata a Usa proposta per fine guerra Libano' (Di lunedì 21 ottobre 2024) Israele ha consegnato agli Usa un documento per una soluzione diplomatica per la fine della guerra con Hezbollah: lo riporta Axios, citando funzionari statunitensi e israeliani. Israele ha chiesto che all'Idf sia consentito di impegnarsi in una "forza attiva" per assicurarsi che Hezbollah non si riarmi e non ricostruisca la sua infrastruttura militare vicino al confine e ha inoltre chiesto che la sua aeronautica militare abbia libertà di operare nello spazio aereo libanese. Un funzionario Usa ha dichiarato ad Axios che è altamente improbabile che il Libano e la comunità internazionale accettino le condizioni poste da Israele. Quotidiano.net - 'Israele, consegnata a Usa proposta per fine guerra Libano' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024)ha consegnato agli Usa un documento per una soluzione diplomatica per ladellacon Hezbollah: lo riporta Axios, citando funzionari statunitensi e israeliani.ha chiesto che all'Idf sia consentito di impegnarsi in una "forza attiva" per assicurarsi che Hezbollah non si riarmi e non ricostruisca la sua infrastruttura militare vicino al cone ha inoltre chiesto che la sua aeronautica militare abbia libertà di operare nello spazio aereo libanese. Un funzionario Usa ha dichiarato ad Axios che è altamente improbabile che ile la comunità internazionale accettino le condizioni poste da

