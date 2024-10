Inter, Dimarco: "Stimo tanto Theo Hernandez, ora mi insulteranno... Il derby col Milan è l'unica partita che sento" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Non solo il suo percorso e il rapporto con l`Inter. Nella lunga Intervista concessa al BSMT, il podcast di Gianluca Gazzoli il terzino nerazzurro, Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Non solo il suo percorso e il rapporto con l`. Nella lungavista concessa al BSMT, il podcast di Gianluca Gazzoli il terzino nerazzurro,

Inter - messaggio di Dimarco al grande rivale : “Lo stimo molto” - Ho guardato e continuo a guardare tanti video del passato e pian piano sono diventato il giocatore che sono ora”. itDimarco però è voluto andare oltre la rivalità cittadina e personale e ha espresso parole di stima nei confronti del terzino rossonero: “Adesso mi prenderò gli insulti ma io stimo tantissimo Theo Hernandez come giocatore. (Calciomercato.it)

Inter - Dimarco : “Darò sempre il massimo per la maglia - Inzaghi la nostra forza” - Questo lo devo al percorso fatto nel settore giovanile, quello che ho vissuto e che mi hanno insegnato tutte le persone avute cerco di portarmelo dietro in campo e fuori“, ha aggiunto. The post Inter, Dimarco: “Darò sempre il massimo per la maglia, Inzaghi la nostra forza” appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Inter - Dimarco dice tutto : “È stato un incubo” - . È stato un incubo“, ha concluso. Il passato difficile di Dimarco: “È stato un incubo” Dimarco, infatti, ha parlato a cuore aperto a Gianluca Gazzoli, autore del podcast “Passa dal basement”, in cui è stato inevitabile anche un riferimento al suo passato prima dell’Inter. Mi ero fatto male e nello stesso tempo ho perso un figlio. (Rompipallone.it)