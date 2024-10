Infortunio di Calhanoglu: Le Ultime Notizie e le Prossime Sfide per l’Inter (Di lunedì 21 ottobre 2024) Hakan Calhanoglu, centrocampista turco dell’Inter, si è sottoposto questa mattina a una risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Questo esame è stato effettuato dopo la sua sostituzione avvenuta al 12° minuto della partita contro la Roma, vinta dai nerazzurri con un punteggio di 1-0, grazie a un gol decisivo di Lautaro Martinez. Il report medico ufficiale emesso dall’Inter ha rivelato un’elongazione agli adduttori della coscia sinistra di Calhanoglu. La società ha comunicato che la situazione del giocatore sarà valutata giorno dopo giorno, per monitorare il suo stato di salute e il progresso nel recupero. Terzotemponapoli.com - Infortunio di Calhanoglu: Le Ultime Notizie e le Prossime Sfide per l’Inter Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Hakan, centrocampista turco del, si è sottoposto questa mattina a una risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Questo esame è stato effettuato dopo la sua sostituzione avvenuta al 12° minuto della partita contro la Roma, vinta dai nerazzurri con un punteggio di 1-0, grazie a un gol decisivo di Lautaro Martinez. Il report medico ufficiale emesso dalha rivelato un’elongazione agli adduttori della coscia sinistra di. La società ha comunicato che la situazione del giocatore sarà valutata giorno dopo giorno, per monitorare il suo stato di salute e il progresso nel recupero.

