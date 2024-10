Liberoquotidiano.it - In Toscana uno su tre ha sofferto di un disturbo mentale

(Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) - In, il 10% dei giovani hadi disturbi alimentari. E 3 adulti su dieci hannodi un. Gli esperti e i rappresentanti delle istituzioni a confronto nel Think Tank promosso da Motore Sanità hanno stilato una to do list concreta per migliorare l'assistenza nella Regione Viareggio, 21 ottobre 2024 – Settantamila casi di distress psicologico tra gli adolescenti, con un aumento del 15% dal 2018 al 2022. Con il 10% di ragazzi tra i 14 e i 19 anni che hadi disturbi alimentari come anoressia, bulimia o binge eating. Sono dati allarmanti quelli raccolti dall'Agenzia Regionale di Sanità (Ars) in uno studio sulla saluteinpresentato all'inizio dell'anno.