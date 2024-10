In provincia 1702 infortuni in un anno (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’Anmil ha elaborato i dati relativi alle denunce di infortuni e malattie professionali nelle province della nostra regione, facendo un confronto con l’anno 2023. In Italia, tra gennaio e agosto 2023 sono stati denunciati 383.242 infortuni sul lavoro, nello stesso periodo del 2024 sono stati 386.554, con un incremento dello 0,9 per cento. In Toscana, tra gennaio e agosto 2024 co sono stati 31.430 infortuni denunciati, di questi 1702 si sono verificati a Massa Carrara. Gli infortuni mortali denunciati nella nostra provincia tra gennaio e agosto 2023 sono stati tre, mentre nel 2024 solo uno. Le malattie professionali denunciate, da gennaio ad agosto 2024 in Toscana sono stare 8.937, oltre il 20 per cento in più rispetto al 2023, di queste 837 sono nella nostra provincia. Lanazione.it - In provincia 1702 infortuni in un anno Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’Anmil ha elaborato i dati relativi alle denunce die malattie professionali nelle province della nostra regione, facendo un confronto con l’2023. In Italia, tra gennaio e agosto 2023 sono stati denunciati 383.242sul lavoro, nello stesso periodo del 2024 sono stati 386.554, con un incremento dello 0,9 per cento. In Toscana, tra gennaio e agosto 2024 co sono stati 31.430denunciati, di questisi sono verificati a Massa Carrara. Glimortali denunciati nella nostratra gennaio e agosto 2023 sono stati tre, mentre nel 2024 solo uno. Le malattie professionali denunciate, da gennaio ad agosto 2024 in Toscana sono stare 8.937, oltre il 20 per cento in più rispetto al 2023, di queste 837 sono nella nostra

