Iling Junior | Alla Juve non mi sono sentito desiderato Il trasferimento è andato così all’Aston Villa

A Sky Sport, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione l'esterno del Bologna Iling Junior: ripercorrendo anche il suo trasferimento Alla corte della Juventus LE PAROLE – «Vuoi sempre sentirti desiderato. Ho parlato molto con le persone intorno a me nel momento del trasferimento dAlla Juventus all'Aston Villa e volevo essere sicuro che non fossi solamente parte

Bologna - le pagelle di CM : Orsolini spento - come Iling-Junior. Ndoye tra i più pericolosi - Bologna-Parma 0-0 BOLOGNA Ravaglia 6,5 Si guadagna la pagnotta nel finale, evitando la beffa di Mihaila. Holm 6 Fondamentale muro su Bonny ne... (Calciomercato.com)

Reti segnate dalle classi 2003 e seguenti : a Casteldebole sorridono con Urbanski - Iling-Junior - Fabbian e il solito Castro. Gol giovani : in Europa solo lo Strasburgo meglio del Bologna - v. Da oggi, per l’appunto, Italiano valuterà le condizioni di tutti e proverà a imbastire una formazione titolare anti Liverpool. Urbanski col Monza, Fabbian con l’Empoli, Iling-Junior col Como e per tre volte Castro (con Como, Monza e Atalanta): il totale fa 6 reti segnate da calciatori nati dal 2023 in avanti. (Sport.quotidiano.net)

Iling-Junior. "Destra o sinistra?. Decide il mister» - In più quest’anno avrò la possibilità di fare la Champions, che è il sogno di ogni calciatore". Di Emery, che pure lo ha bocciato, loda l’onestà. Di Allegri ha apprezzato l’indottrinamento sulla fase difensiva. Poi dipende sempre da quello che ti chiede il mister. Grazie Allegri, in ogni caso: "Mi ha insegnato tanto nella fase difensiva". (Sport.quotidiano.net)