Il vichingo 2: nonostante le sollecitazioni del tecnico, lo svedese è entrato in campo senza il mordente necessario. Karlsson sempre più oggetto misterioso. A gennaio potrebbe partire in prestito (Di lunedì 21 ottobre 2024) Se Odgaard è la carta a sorpresa e la nota lieta del Bologna in quel di Genova, è altrettanto vero che i conti non tornano. Una vittoria in dieci partite: il piatto piange e l'ennesima occasione gettata al vento, per di più contro una squadra quart'ultima, con la peggior difesa della serie A e in piena crisi, non possono rappresentare un risultato positivo per un Bologna a caccia di conferme dopo il quinto posto della passata stagione. Avanti 0-2 a venti minuti dalla fine, pareva fatta. E invece ecco la rimonta targata Pinamonti, l'attaccante proposto al Bologna in estate e rifiutato: la vendetta dell'ex Sassuolo. Ma a deludere, ancora una volta è molto più di questo. "Dovremo attingere a chi ha giocato meno", aveva detto Italiano alla vigilia, parlando dell'emergenza infortuni.

