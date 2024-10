Il questore in visita a Trecate per parlare di sicurezza (Di lunedì 21 ottobre 2024) visita ufficiale, nella mattinata di oggi, lunedì 21 ottobre, del questore di Novara Fabrizio La Vigna a Trecate."L’incontro – riferiscono il sindaco Federico Binatti e l’assessore alla sicurezza Alessandro Pasca, che hanno ricevuto il questore nel palazzo municipale insieme con il comandante Novaratoday.it - Il questore in visita a Trecate per parlare di sicurezza Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)ufficiale, nella mattinata di oggi, lunedì 21 ottobre, deldi Novara Fabrizio La Vigna a."L’incontro – riferiscono il sindaco Federico Binatti e l’assessore allaAlessandro Pasca, che hanno ricevuto ilnel palazzo municipale insieme con il comandante

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Console ucraino a Napoli in visita al questore di Caserta - L’incontro con il questore, svoltosi in un clima di cordialità, ha avuto come oggetto gli ambiti istituzionali dei rispettivi uffici, entrambi con funzioni destinate al servizio del cittadino. La visita del console è stata organizzata dall’associazione di imprese artigiane di Caserta, con l’intento di favorire iniziative di internazionalizzazione delle attività economiche locali e di incrementare ... (Ildenaro.it)

Fondi / Mof - mercato ortofrutticolo : la visita del questore di Latina Fausto Vinci - FONDI – Mercoledì mattina il nuovo Questore di Latina, Fausto Vinci, ha visitato il Mercato ortofrutticolo di Fondi avendo l’opportunità di conoscere da vicino le dinamiche e le attività della struttura riconoscendone l’importanza come realtà economica e produttiva fondamentale per la provincia di Latina e non solo. (Temporeale.info)

Rovigo - il Questore riceve in visita la sindaca Valeria Cittadin - È proprio qui, infatti, che vengono ricevute tutte le chiamate effettuate sul numero di emergenza 113 ed è da qui che poi viene coordinata l’attività di controllo del territorio. Nella mattinata di venerdì 02 agosto il Questore di Rovigo, Giovanni Battista Scali, ha ricevuto in Questura il nuovo sindaco di Rovigo, Valeria Cittadin. (Ilrestodelcarlino.it)