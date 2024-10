Il maltempo non dà tregua all’Italia, previste ancora piogge: ecco dove (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il maltempo non dà tregua all’Italia. Una nuova perturbazione è in agguato con nuove piogge. Cosa succederà nei prossimi giorni L’autunno si conferma piovoso. Dopo l’ultimo weekend caratterizzato un vortice ciclonico che ha procurato diversi danni nel nostro Paese, una nuova perturbazione è alle porte. In queste ultime ore in gran parte dell’Italia stiamo assistendo alla risalita dell’anticiclone delle Azzorre, ma si dovrebbe trattare di una brevissima tregua. Da mercoledì, secondo gli ultimi aggiornamenti degli esperti, è previsto l’arrivo di nuove precipitazioni in diverse regioni. Previsto ancora maltempo sull’Italia (Pixbay) – cityrumors.itStando alle prime informazioni, che naturalmente sono tutte da confermare, si tratta di una perturbazione meno violenta di quella che ha caratterizzato lo scorso weekend, ma comunque non sono esclusi dei temporali locali. Cityrumors.it - Il maltempo non dà tregua all’Italia, previste ancora piogge: ecco dove Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ilnon dà. Una nuova perturbazione è in agguato con nuove. Cosa succederà nei prossimi giorni L’autunno si conferma piovoso. Dopo l’ultimo weekend caratterizzato un vortice ciclonico che ha procurato diversi danni nel nostro Paese, una nuova perturbazione è alle porte. In queste ultime ore in gran parte dell’Italia stiamo assistendo alla risalita dell’anticiclone delle Azzorre, ma si dovrebbe trattare di una brevissima. Da mercoledì, secondo gli ultimi aggiornamenti degli esperti, è previsto l’arrivo di nuove precipitazioni in diverse regioni. Previstosull’Italia (Pixbay) – cityrumors.itStando alle prime informazioni, che naturalmente sono tutte da confermare, si tratta di una perturbazione meno violenta di quella che ha caratterizzato lo scorso weekend, ma comunque non sono esclusi dei temporali locali.

