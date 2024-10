Ilfattoquotidiano.it - Il Gladiatore 2 “cattura lo spirito dell’originale”, da Los Angeles arriva il tam tam dopo la ristrettissima anteprima

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Il2 non sarà un flop come il sequel di Joker, anzi è bellissimo. Oramai il tam tam attorno al sequel del celebre film di Ridley Scott è partito.una sorta diper pochi addetti ai lavori il film arriverà in sala (13 novembre in Francia, 14 in Italia, 22 negli Stati Uniti) con il vento in poppa e i migliori auspici di rendita commerciale e nomination agli Oscar. Partiamo dai brevi tweet pubblicati su X – le recensioni sono sotto embargo per un po’ – da alcuni presenti alla premiere losangelina di qualche giorno fa Si va dal “miglior film di Scott dai tempi di The martian” agli elogi sperticati (“brillano”) per Paul Mescal e Denzel Washington.